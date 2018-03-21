Nihat Kahveci, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın Mart ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve Yasin Dallı'nın moderatörlüğünü yaptığı panele katıldı.
Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Kahveci, gerek oynadığı oyun gerekse performans anlamında Başakşehir'in büyük bir avantaja sahip olduğunu dile getirerek, "Şu anda ligin lideri Galatasaray. Hafta sonunda Fenerbahçe - Galatasaray derbisi oynandı. O yüzden Başakşehir - Beşiktaş maçı çok kritik bir hal aldı. Başakşehir kazanarak kendi adına 3 puan, Beşiktaş'tan 3 puan aldı. Fenerbahçe 2 puan kaybettiği için oldu 8 puan. Bir de Galatasaray 2 puan kaybettiği için toplamda 10 puan kazanmış oldu. Şu anda ligde ikinci sıradalar. Ben Başakşehir'in bu oyununu sürdürdüğü takdirde şampiyon olabileceğine inanıyorum. Ancak en kritik maçlar, Galatasaray'ın kendi sahasında Başakşehir'e karşı oynayacağı maç ve devamındaki Galatasaray - Beşiktaş maçları. Bu maçları kazanan takım şampiyon olur diyorum. Ama Başakşehir şampiyon olmak istiyorsa o bu sene. Bu yıldan sonra bu kadar fırsat bulamaz diye düşünüyorum. 1 puan önde olan Galatasaray tabii ki biraz daha favori. Ama Beşiktaş iyi oynadığı takdirde 3. şampiyonluğunu tekrardan kazanabilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'NİN DERBİSİ GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇIDIR"
Türkiye'de en dikkat çekici derbinin hangisi olduğu sorusunu yanıtlayan Nihat Kahveci, Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının her zaman en çok ilgi gören derbi olduğunu söyleyerek, "Ben de birçok derbide oynamış eski bir futbolcu olarak şunu söyleyebilirim; Türkiye'nin bir numaralı derbisi Galatasaray-Fenerbahçe derbisidir. Gerçekçi olmak lazım. Ama oynanan futbol açısından da en kısır futbolun oynandığı derbilerden birisidir. Bunu da söylemek lazım. Bilmiyorum katılır mısınız; derbilerde en çok keyfi Beşiktaş - Fenerbahçe, Beşiktaş - Galatasaray maçlarında duyuyorum. Derbilere zevk katan, oynanan futbol ile keyif veren derbileri Beşiktaş oynuyor" diye konuştu.
"FATİH TERİM FARKETTİRMEDİ"
Teknik Direktör Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönmesini de değerlendiren Nihat Kahveci, Fatih Terim'e olan saygı ve sevgisinin her zaman farklı olduğunun altını çizerek, "Kendisi babam olur. Öncelikle Sayın Terim Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden birisidir. 2008'deki süreçte beraber çalıştık. Ondan önce de birlikte çalışma imkanlarım oldu. Kendisi ile çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Saha içi ve saha dışında çok başarılı teknik direktör. Dolayısıyla Galatasaray'a gelmesi çok büyük bir olay oldu. Fakat Galatasaray'a geldikten sonra oyun anlamında çok bir şey değişti mi, bence değişmedi. Çünkü zaten kendi sahasında kazanan bir Galatasaray vardı. Bütün rakiplerine 3 veya 4 gol atan ama deplasmanda sıkıntı yaşayan bir Galatasaray vardı. Şu an her şey aynı şekilde devam ediyor. Yine Fenerbahçe'yi yenemediler. Ancak Galatasaraylılar takımın başında Fatih Terim olduğu müddetçe şampiyonluğa daha çok inanıyorlar. Bu da değişik bir motivasyon. Galatasaray şampiyon olamazsa en çok eleştirilecek isim yine Fatih Terim olacaktır diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
ŞENOL GÜNEŞ Mİ, FATİH TERİM Mİ?
A Milli Takım ile en iyi başarıları elde eden iki teknik adamı Fatih Terim ve Şenol Güneş'i kıyaslayan Nihat Kahveci, bu konuda gelen soruya şu cevabı verdi:
"İkisi de çok farklı isimler. Birisi Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etmiş, diğeri ise Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük almış hocalarımızdan bahsediyoruz. O daha iyi, bu daha iyi diye bir cevap verirsem haksızlık etmiş olurum. O nedenle politik bir cevap vereyim. İkisi de çok iyi hocalar. İkisi ile de çalışma imkanı bulduğum için çok mutluyum."
"ARDA, 50 YIL SONRA BİLE HATIRLANACAK"
Arda Turan'ın tekrardan Türkiye'ye dönerek Başakşehir forması giymesini değerlendiren eski futbolcu Nihat Kahveci, Arda Turan'ın tercihlerine saygı göstermek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Arda Turan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncularından birisidir. Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadı. Atletico Madrid'e gitti. Orada UEFA Kupası, lig şampiyonluğu kazandı. Dünyanın şu an en iyi takımlarından biri olan Barcelona'ya gitti. Bazılarımız oraya idman izlemeye bile gidemeyiz o takımda. Ama maalesef bazıları Arda'yı kıskandı. Ona destek olmak yerine daha çok saha dışı olaylarını konuştular. Onun da mutlaka hataları var. O da insan. Ama Arda dediklerinde bundan 50 yıl sonra sorduklarında bile hatırlanacak bir futbolcu olduğunu ben bugünden söyleyebilirim. Bazı transferlerde ekonomik şartlar çok önemlidir. Barcelona ile Başakşehir oturmuşlar anlaşmışlar. Bana kalsa gelmeseydi derdim. Avrupa'da bir takımda devam etmeliydi. Sonuç itibariyle bu seçim Arda'nın tercihi idi. Arda'nın bu kararına da saygı duymak gerekiyor. Başakşehir iyi bir seçim mi? Galatasaray'a dönme olasılığı yoktu zaten. Fenerbahçe'ye de gidemez. Beşiktaş'a da gitmez. Orta yolu buldu ve Başakşehir'e gitti" ifadelerini kullandı.
Program sonrasında Yasin Dallı ve Nihat Kahveci'ye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler ve çiçek takdim edildi.
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