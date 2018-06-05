Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan ve spor yorumculuğu yapan Nihat Kahveci, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisi için söylediği ''Nihat Kahveci bizden tefeci gibi para aldı'' sözlerine cevap verdi.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Nihat Kahveci, kulübün efsane başkanlarından Süleyman Seba'nın fotoğrafını kullanarak Fikret Orman'a göndermede bulundu.

Kahveci, Instagram'dan ''Başkan'ım BeşiktAşk'a sadece itibar kazandırdın... Servetine servet katmadın... Saygıyla her zaman anıyorum seni'' sözlerini paylaştı.