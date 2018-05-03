Nihat Odabaşı-Deniz Akkaya kavgasının perde arkası

Fashion TV ödül gecesinde fotoğrafçı Nihat Odabaşı ile eski manken Deniz Akkaya gerginliği damga vurdu. Tartışma, Deniz Akkaya'nın sunuculuğunu üstlendiği davette Nihat Odabaşı'nı anons etmemesiyle başladı.

Nihat Odabaşı ile yaşadığı gerginlik ödül gecesine damga vuran Deniz Akkaya, kavganın perde arkasını Magazin D programında açıklık getirdi.

Deniz Akkaya şu açıklamayı yaptı:

Bana seneler önce hayatının terbiyesizliğini yaptığı için ben onu hayatımdan sildim. İyi bir dost değil, iyi bir sırdaş değil. Çok uzun senelerdir bizim Nihat Odabaşı'yla sıkıntımız var fakat ben hiç kimsyee yansıtmadığım gibi hiç kimseyle de bu konuyu konuşmadım. Benim kendisine attığım mesajı içinde mevzu geçen kişiye gösterdi. İki kişi arasındaki mevzuları birbirine taşımak ne dostluğa sığar, ne adamlığa sığar. Hala da arkasındayım seneler bana yazdıklarımın ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Moda sektöründe Nihat Odabaşı diye bir şey kalmadı.