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Türkiye’de bu sanat dalının çok fazla bilinmediğine işaret eden Özcan, şöyle devam etti: “İtalyan ressam Amedeo Modigliani’nin çok ünlü bir heykelinin minyatürünü üç saatte yaptım. En uzun çalışmalarımdan biri için iki ay kadar uğraştım. 6 milimetre kesitte zincir çalışmasıydı.”