Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenen İhracatçılarla İstişare Toplantısı başladı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yaptı.
Zeybekci, "2016 yılının ikinci yarısında ihracat seferberliği, yatırım seferberliği ilan ettiğimiz Türkiye'de 2016 yılının son 3 ayından itibaren bugüne kadar kurguladığımız hesapladığımız bütün hedeflere ulaştık" ifadelerini kullandı.
İhracatçıların talep ettiği bütün destekleri yerine getirdiklerini bildiren Zeybekci, Türk Eximbank'ın nakit net sermayesi konusunda bu yıl için belirlenen 45 milyar dolar hedefini 50 milyar dolara yükselttiklerini bildirdi. Zeybekci, şunları kaydetti:
"Bütün amacımız sizlerle bu yolculuğa devam etmek. Gerçekten milli ve sürdürülebilir büyümeye ulaşmanın en önemli yöntemi ihracattır. Bu ihracatta da bugüne kadar bir Türk mucizesi denebilecek şekilde gelmiş olduğumuz nokta. Son 15 yılda 35 milyar dolardan geldiğimiz 158 milyar dolar gerçekten bir Türk mucizesidir. Bundan sonra yolumuza devam etmek için yapmamız gerekenleri çok iyi biliyoruz. Hükümet olarak adım adım her şeyi takip ediyoruz."
"3. ÇEYREKTE OECD VE DÜNYA G20'SİNDE BİRİNCİ OLACAĞIZ"
Markası patenti, dizaynı, tasarımı, teknolojisiyle artık Türkiye'nin kendi teknoloji devlerini oluşturma Türkiye'sine doğru gittiğine işaret eden Zeybekci, "2017 yılının son çeyreğiyle ilgili büyüme rakamları ilk 3 çeyrekte 7.4, bunun tam yarısı ihracat ve üretimden kaynaklı. Son 3.çeyrekle ilgili de muhtemelen yine OECD ve dünya G20'sinde birinci olacağız. Yüzde 6'nın üzerinde son çeyrek büyümesiyle, yüzde 7'nin üzerinde yıllık ortalamayla istediğimiz noktada olacağız ama 2018 büyümesi de ihracatın katkısıyla, verdiği destekle Ocak ve Şubat'ta inşallah yine iki haneli ihracat büyümesi devam edecek" dedi.
Elektronik ticaretle ilgili Zeybekci, "Bununla ilgili Türkiye olarak neredeyiz, nerede olmamız gerekiyor? Bunu da konuşmamız gerekiyor. Geçtiğimiz sene önemli bir başarıya imza attık. Ekonomi Bakanlığı olarak, yüzde 80'ini desteklediğimiz, e-ticaret sitelerine üyelik konusunda 11 bin 600 tane ihracatçımız e-ihracat sitelerine üye oldu. 100 bin ihracatçı hedefine ulaşacağız. Buna bir veya iki yıl içinde ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Zeybekci'nin yanı sıra toplantıda Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 26 sektörde faaliyet gösteren 60 İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı da yer aldı.
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