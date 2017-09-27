Nihat Zeybekci Kuzey Irak'a ambargo uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Finans Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zeybekci bir gazetecinin, Kuzey Irak'a ambargo uygulanması konusunda yaptığı açıklamaları sorması sonrasında, şu açıklamalarda bulundu:



"Sözlerimin hiçbir yerinde Kuzey Irak'a ambargo uygulanmamalı diye bir söz yok. Ama ambargo çok ciddi bir şey. Ekonomik yaptırımlar çok ciddi bir şeydir. Bunlarla ilgili sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın söylediği sözler hepimiz için bağlayıcıdır ve bize uyulması gereken talimatlardır. Ama şuana kadar Türkiye'nin bu yönde alınmış olan bir kararı yok. Türkiye olarak bizim önemli ticaret ortaklarımızdan bir tanesi Irak, yaklaşık olarak 8 milyar dolar civarında ticaret hacmimizin ekonomik menfaatimizin olduğu bir ülke. Bunun yaklaşık 2 buçuk milyar dolarlık kısmı kuzey, geri kalan kısmı güneyle irintili. Türkiye burada en büyük menfaati olan ülke, dışarıdaki toplulukların, uzaktaki ülkelerin Irak ile ilgili şöyle olsun böyle olsun söylemleri bizim için biraz daha farklı. Tekrardan söylüyorum Türkiye olarak şuanda gerek ekonomik yaptırımlar, gerekse sınır kapılarının kapatılması gibi alınmış olan bir karar yok. Böyle bir karar alınırsa zaten buna itiraz edecek hiç kimsenin böyle bir şeyi yoktur. Musul ve Kerkük bizim kutsal bir davamızdır. Bu milletin kutsal bir emaneti ve mirasıdır. Onun için Irak'a karşı, Irak'taki referanduma Türkiye hariç tırnak içinde söylüyorum karşı çıktığını söyleyen ülkelerin, bu karşı çıkışlarının çok dikkatli şekilde takip edilmesi gerektiğine inanıyorum."



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre karşı çıkan ülkelerin bu karşı çıkışlarının çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğine inandığını söyleyen Zeybekci, "Şimdi Irak'la ilgili yaklaşık olarak 6 milyar dolarda ki ticaretimizi Irak Merkezi Hükümeti ile yapıyoruz. Tek kapımızda sayılabilecek Kuzey Irak üzerinden giriyoruz.



Kuzey Irak'ta bu gayri meşru referandumdan sonra Türkiye olarak Güney Irak ile ilgili yaşayabileceğimiz Irak Merkezi Hükümetinin egemenlik alanıyla ilgiliyi ticaretimizi sürdürebilmek içinde arayışlarımız var. Gerek İran üzerinden gerekse başka alanlardan da arayış ve hazırlıklarımız var" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'DE AKLI BAŞINDA OLAN HİÇ KİMSE OLAĞANÜSTÜ HALİ İSTEMEZ"



Ekonomi Bakanı Zeybekci, Olağanüstü hal ile devam etmenin Türkiye'nin tercihi olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:



"Bu gereklilikler ortadan kalktığında Türkiye, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız ve Hükümet olarak bizim niyetimiz ve kararımız bir an önce olağanüstü hal ortamından çıkmaktır. Bunu bir polemik malzemesi haline getirmek, olağanüstü hali isteyenler ve istemeyenler diye bir tartışma haline getirmek son derece yanlış olur. Türkiye'de aklı başında olan hiç kimse olağanüstü hali istemez. Kaldı ki bu gereklilikler ortadan kalktığı sürece, bu ortamdan çıkılmalı, küresel bir ekonomi ve demokrasi olan Türkiye, 15 Temmuz ihanetinin müsebbibleri ile ilgili gereklilikler ortadan kalkmalı derhal. Ve olağanüstü halden de bir an önce ayrılmalıyız diye düşünüyorum."

nihat zeybekci

Kuzey Irak Ambargosu

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Kuzey Irak Ambargosu sonuçları