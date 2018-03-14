Nijer devlet radyosundan yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Mali sınırına yakın Tillabery bölgesindeki karakola, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiği, 1'inin de yaralandığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre, saldırganların Mali sınırına kaçtıkları bilgisine ulaşıldığının ifade edildiği açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırganları bulmak için bölgede operasyon başlattığı bildirildi.

Bu arada, saldırıyı üstlenen ise henüz olmadı.

Mali sınırına yakın Tillabery'ye bağlı Tongo Tongo kasabında 4 Ekim'de Nijer ve ABD askerlerinin yer aldığı konvoya yapılan saldırıda 4'ü ABD'li 8 asker yaşamını yitirmişti.

ABD Savunma Bakanlığının Afrika Masası Sözcüsü Binbaşı Michelle Baldanza, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

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