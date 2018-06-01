Nijer - Uganda maçı öncesi rakamlar

Nijer ve Uganda, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Hazırlık Ülkeler maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:00. Nijer, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Uganda, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 277 kodlu maçı oynayanlar; Nijer galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Uganda galibiyet oranı 0.00.

Nijer son haftadaki Uganda müsabasında 2-0 kazandı.

Uganda ise Nijer karşılaşmasında 2-0 yenildi.