Nijerya'da 60 kişiyi taşıyan tekne battı

Nijerya medyasındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Nijer eyaletinde etkili fırtına nedeniyle meydana gelen kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında şu ana kadar 4 kişi kurtarıldı.

Teknedeki en az 60 yolcudan büyük bölümünün kadın ve çocuklardan oluştuğu kaydedildi.

Geçen hafta yaşanan başka bir tekne kazasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.