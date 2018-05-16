Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu'ndan (EFCC) yapılan açıklamada, eski vali Jang'ın eyaletin valisi olduğu dönemde yolsuzluk ve dolandırıcılık yaptığı ve bu nedenle gözaltına alınarak, mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Lagos'taki Yüksek Mahkeme'ye çıkarılan Jang suçlamaları reddederken, mahkeme 24 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar Jang'ın gözaltında tutulmasına karar verdi.

Vali olduğu dönemde Jang, 2015 yılında Nijerya Merkez Bankası tarafından bölgedeki küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla gönderilen 17,5 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

Eski vali Jang'ın görev yaptığı dönemde eyalette terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarının başladığı ileri sürülüyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER