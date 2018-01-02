Nijerya'daki saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Benue Eyaleti Valisi Samuel Ortom, yaptığı açıklamada, eyaletin Goma ve Logo bölgelerinde, kimliği tespit edilemeyen kişilerce saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre Ortom, iki saldırıda toplamda en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıların, sığır çobanları ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Polis sözcüsü Moses Iyamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırının olduğu bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ölü ve yaralı sayısıyla ilgili konuşmak için çok erken." dedi.

Nijerya'nın Orta Kuşak bölgesinde, çiftçiler ile sığır çobanları arasında sık sık çatışmalar oluyor. Doğudaki Adamawa eyaletinde kasım ayında çiftçiler tarafından Fulani sığır çobanlarına yönelik saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 50 kişi öldürülmüştü.

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