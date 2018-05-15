Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda mücadele edecek 30 kişilik milli takım aday kadrosu belirlendi.

Alman teknik direktör Gernot Rohr tarafından belirlenen listede, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen Bursasporlu Abdullahi Shehu, William Ekong ile Mikel Agu, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ve Trabzonsporlu Ogenyi Onazi de yer aldı.

Nijerya'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası için 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Daniel Akpeyi (Chippa United), Dele Ajiboye (Plateau United)

Defans: Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (Ado Den Haag), Olaoluwa Aina (Hull City), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Brian Idowu (Amkar Perm), Chidozie Awaziem (Nantes), William Ekong (Bursaspor), Leon Balogun (Mainz 05), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa), Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv)

Orta saha: John Obi Mikel (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Be'er Sheva), Uche Agbo (Standard Liege), Joel Obi (Torino), Mikel Agu (Bursaspor)

Forvet: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Moses Simon (Gent), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Nwankwo Simeon (Crotone), Junior Lokosa (Kano Pillars)