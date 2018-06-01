Nijerya'nın yeni formaları kısa sürede 3 milyon sattı!

Nijerya, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda kazanmasına favori olarak bakılan takımlardan biri olmasa da formaları için aynı şeyi söylemek zor! Nijerya'nın 2018 Dünya Kupası'nda giyeceği formalar satışa çıktıktan kısa süre sonra 3 milyon sattı!