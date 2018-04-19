Haftasonu Kadıköy Belediyesi’nin kokteyl salonunda nikâh 918.5 liraya çıkıyor. İstanbul’un 13 belediyesinin talep ettiği fiyatlara göre hafta içi 98 lira ile en ucuz nikâh Fatih Belediyesi’nde kıyılırken en pahalı nikâhın adresi 268.5 lira ile Kadıköy Belediyesi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, haftasonu en ucuz 150 lira ile Esenyurt Belediyesi, en pahalı 788.5 lira ile Kadıköy Belediyesi nikâh kıyıyor.