Nike, Amerika'daki online satış sitesinde hafif ve hava geçiren kumaştan tasarlanan, 'çabuk kuruyan ve spor yaparken kaymayan' yeni tesettür serisini satmaya başladı.

Nike, 2016 yılından beri Birleşik Arap Emirlikleri'nden patenci Zahra Lari, Mısırlı atlet-dağcı Manai Rostom ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden halterci Amna Al Haddad'ın deneyimleri ve önerileri doğrultusunda, giysilerini yıpranma testine tabi tutarak en iyi tesettür spor giyimi serisini geliştirmek ve oluşturmak için çalışıyordu.

Niketan müslüman kadın sporcular için tesettür koleksiyonu