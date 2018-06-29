İran'ı bir tehdit olarak gördüklerini ve Kuzey Kore’den sonra sırada İran'ın olduğunu söyleyen Nikki Haley, ABD'ye İran ile ilişkileri yeniden gözden geçirmeye ve İran’la iş yapmayı isteyip istemediğine karar verme çağrısında bulundu.

Nikki Haley, Washington ve Yeni Delhi'nin terörizme karşı savaşta küresel liderler olması gerektiğini söyledi. "ABD ve Hindistan'ın birinin dahi teröristleri destekleyen ve yataklık eden rejimlere gözünü kapatamaz, bu bağlamda, ABD Pakistan'la ilişkilerine eskisinden farklı yaklaşıyor" diyen Haley, "ABD, teröristlere güvenli mekan sağlanmasına müsamaha etmeyecek" diye konuştu.

46 yaşındaki BM temsilcisi, Pakistan'ın birçok konuda ABD'nin ortağı olduğunu ancak Amerika'nın teröristlere güvenli bölge sağlayan Pakistan veya başka bir ülkeye müsamaha gösteremeyeceğini belirtti. Haley, "Biz buna müsamaha etmeyeceğiz. Pakistan'a bu mesajı geçmiştekinden daha güçlü gönderiyoruz. Değişiklikleri görmeyi umuyoruz" dedi.

Haley'nin açıklamalarının, ABD'nin 4 Kasım'a kadar Hindistan ve diğer ülkelere İran'dan petrol ithal etmeyi durdurmaları aksi takdirde yaptırımlarla yüz yüze kalacakları ikazından sonra geldiğine dikkat çekildi.