UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Bayern Münih'in defans oyuncusu Niklas Süle, İstanbul'a kazanmak için gideceklerini söyledi.



Süle, Bayern Münih'in internet sayfasında yer alan açıklamasında, ilk maçta aldıkları 5-0’lık galibiyetin iyi bir sonuç olduğunu ancak İstanbul'da kendilerini olağanüstü bir atmosferin beklediğini belirtti.



Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Alman futbolcu, "Bunu maçın ilk 15 dakikasında 11'e 11 oynadığımızda gördük. Yine de İstanbul'da tamamen kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.



İstanbul'da hiçbir şeyden etkilenmemeleri gerektiğini ve kendi oyunlarını oynamak istediklerini belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarının önünde bizi baskı altına almaya ve oyunu kazanmaya çalışacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



Süle, Bayern Münih takımının bundan etkilenmeyecek kadar tecrübeye sahip olduğunu da kaydetti.



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile Bayern Münih arasındaki rövanş karşılaşması, 14 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER