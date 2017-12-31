Coğrafi işaret ve marka patentini almanın Niksar cevizine büyük katkı sağladığını dile getiren Özdüzgün, üretimin de yıldan yıla arttığına dikkati çekti.
Niksar'ın artık ceviz üretiminde merkez olma yolunda ilerlediğine işaret eden Özdüzgün, "Son yıllarda yeni ceviz fidanlarının dikimi gerçekleştiriliyor. 6 yıl önce Niksar'da ceviz üretimimiz 400 ton civarındaydı. 2013 yılında ise ceviz üretimimiz 600 ton civarındaydı. Son yıllarda ise üretimimiz bin 200 tona kadar çıktı. Ortaya çıkan bu rakam, hedefe varıldığını göstermiyor. Yeni kapama bahçelerin oluşturulduğunu görüyoruz" dedi.
Niksar'da yaklaşık 145 bin ceviz ağacı bulunduğunu bildiren Özdüzgün, üretim alanının ise 340 bin dekar dolayında olduğunu belirtti.
Cevizin Niksar için çok önemli olduğunu vurgulayan Özdüzgün, şunları kaydetti:
"2023 yılına geldiğimizde ilçemizde ceviz üretiminin 3 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. Niksar, ceviz işleme bakımından da Türkiye'nin merkezi olma yolunda. 6 yıl önce bir tesis varken, bugün 4'e ulaştı. Bölge ve birçok ilimizden gelen ceviz burada işleniyor. Özel idare kanalıyla son yıllarda 15 bin aşılı ceviz fidanı dağıttık. Dekar başına 100 ila 280 lira arasında değişen miktarda destek sağlıyoruz. İlçemizde 8-10 yıl önce tamamen tarla kenarlarında dikilen veya vadi ortasında kalan cevizleri görürken, son yıllarda yüzlerce kapama ceviz bahçeleri oluşturuldu."
İlçede ceviz paketleme işi ile uğraşan Kaya Yüce de baba mesleği olan cevizciliği devam ettirdiklerini anlatarak, "Niksar'da yetişen ceviz oldukça kaliteli. Coğrafi işaretini de aldık. Niksar'da yetiştirdiğimiz cevizlerimizde herhangi bir ilaç yoktur. Bu bize gurur veriyor. Niksar cevizini tanıtmaya gayret ediyoruz. İlçemizin cevizinin en büyük özelliği ise yağ oranı" ifadelerini kullandı.
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