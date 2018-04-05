Makaron'un haberine göre, ‘Spora Sanata Tasarıma Işık Tutanlar” gecesinde müzik dalında ödül alan Nil Karaibrahimgil, oyunculukla ilgili sorulara, “Oyunculuk konusunda kendime güvenmiyorum. A.R.O.G gibi bana uyan bir şey gelirse belki olabilir. Cem Yılmaz bir daha bana film teklif etmeyebilir, memnun kaldı mı bilmiyorum” diye esprili yanıt verdi.

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