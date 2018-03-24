Nil Makaracı'nın lezbiyen olduğu için diziden atıldığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Dizi yapım şirketinden açıklama geldi.

NİL MAKARACI İÇİN AÇIKLAMA

Söz konusu iddiayla iligili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan dizinin yapım şirketi Limon Yapım ise iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Limon Yapım'ın açıklaması şöyle: "Avlu dizisi kadrosundaki Nil Makaracı'nın kendi hesaplarından yaptığı açıklama gerçek dışıdır. Bölüm oyuncusu, ne cinsel tercihi sebebiyle dizinin kadrosuna dahil edilmiş, ne de bu sebeplerden ötürü diziden çıkarılmıştır. Makaracı, set disiplinine uygun davranmadığı için işine son verilmiştir. Oyuncunun yaptığı açıklamalar ve internet sitelerinde yer alan haberler, ne yapım şirketimizi ne de kanalı bağlamaktadır. Kamuoyuna duyrulur..."

NİL MAKARACI KİMDİR?

Nil Makaracı İstanbul'da yaşıyor. Memleketi Kastamonu'nun Abana'dır. 30 yaşındadır.