Nil Makarnacı kimdir

Nil Makarnacı magazin gündemine bomba gibi oturdu. Yeni başlayacak Avlu dizi setinden cinsel tercihinden dolayı çıkarıldığını iddia etti.

İŞTE NİL MAKARNACI'NIN PAYLAŞTIĞI O YAZI

Nil Makarnacı Twiitter üzerinden bu başlık altında "Büyük üzüntü, hayalkırıklığı ve kızgınlıkla, tüm kamuoyuna, LGBT mecralarına, Nil Makaracı’nın Avlu dizisinden çıkartılmasıyla ilgili bildirimidir." yazıyı paylaştı.