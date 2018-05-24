HT Magazin'de yer alan habere göre, şarkıya Müjdat Kupşi’nin yönetmenliğinde klip de çeken ünlü şarkıcı, “Şehrazat ‘Büyük Delilik’i her zamanki gibi külhanbeyi edasıyla yazmış. Bu şarkıyla giderin âlâsını yaptım” dedi.

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