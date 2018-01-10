Cadde’nin haberine göre, tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları dolaşıp reyonlardaki ürünleri göz gezdiren Nilgün Belgün, daha sonra arkadaşlarıyla buluşmak için bir restorana girdi.



Kendine yöneltilen sorulara cevap veren başarılı oyuncu, “Yoğun giden bir tiyatro oyunum var. Ayda yaklaşık 15 gün sahnedeyim. Artık günlerini biraz azaltacağım" dedi.

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