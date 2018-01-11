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Senden kopamıyorlar...



Hepsiyle dostum. Onlarla çok mutlu günlerim oldu. Sevgililerimle de güzel aşklar yaşadım. Ayrıldım diye o güzel anları unutamam. 10 sene süren bir birlikteliğim oldu, o gerçek aşkımdır benim. Ayrılınca hep düşman oluyorlar. Ben hep yaşadığım güzel günleri hatırlıyorum. “Ayrılık da sevdaya dahil” demiş ya Atilla İlhan. Ne kadar doğru bir laf.