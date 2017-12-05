Nilüfer Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

NİLÜFER BELEDİYESPOR: 3 - BEŞİKTAŞ: 0

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Burhan İlhan, Kadir Girente

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Özgenur Yurtdagülen, Buijs, Da Silva, Ceyda Aktaş, Duygu Düzceler (Funda Bilgi, Elif Boran, Merve Tanıl, Hazal Arifoğlu, Sinem Bayazıt)

BEŞİKTAŞ: Tokarska, Zeynep Seda Uslu, Şeyma Ercan, Ceylan Arısan, Rykhliuk, Biryukova (Pınar Eren, Tuğçe Ersan, Marharyta, Simay Gazi, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu)

SETLER: 25-20, 26-24, 25-20

SÜRE: 91 dakika (29, 33, 29)

İlk sete iyi başlayan Beşiktaş, servislerden bulduğu sayılarla 4-2 öne geçti. Da Silva, Ceyda, Gözdenur ve Buijs'in sayılarıyla skor üstünlüğünü yakalayan ve teknik molaya 12-10 önde giren Nilüfer Belediyespor, seti 25-20 kazandı.

İkinci sete Nilüfer Belediyespor iyi başladı ve teknik molayı 12-8 önde geçti. Beşiktaş, ilerleyen bölümde Şeyma'nın servis turunda bulduğu sayılarla farkı 3'e (24-21) indirdi. Nilüfer Belediyespor, Birgül'ün servisleri, Ceyda, Da Silva ve Buijs'in smaçlarıyla seti 26-24 aldı.

Üçüncü sette Nilüfer Belediyespor, teknik molaya 12-6 üstün girdi. Buijs'in sayılarıyla skoru 19-10'a getiren ev sahibi ekip, son bölümde hatalar yapmasına karşın seti 25-20 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor

beşiktaş