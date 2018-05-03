Cadde'nin haberine göre, bir restoranda yemek yiyen Nilüfer, yemek sonrası alışveriş merkezinde kısa bir alışveriş turu yaptı.

Uzun bir aradan sonra tekrar Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını belirten Nilüfer, şimdiden çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ayrıca yeni bir single çıkartacağının müjdesini veren başarılı şarkıcı, "Bu konuda tam bir tarih vermek doğru olmaz. Ancak bu yıl içinde single çalışmamız olacak" dedi.