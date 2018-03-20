Çok değil birkaç ay önce Samsung tarafından duyurusu yapılan 30TB'lık SSD, teknoloji dünyasında büyük ses getirmiş ve SSD gelişimine ilişkin önemli bir adım olarak görülmeye başlanmıştı. Ancak Nimbus Data tarafından tanıtılan yeni SSD, Güney Koreli teknoloji devini adeta gölgede bıraktı.

Nimbus Data tarafından geliştirilen ve ExaDrive DC100 adı verilen yeni SSD, tam 100TB'lık bir depolama alanına sahip. Bu boyutu biraz daha genel ifadelerle açıklamak gerekirse, ExaDrive DC100 20 milyondan fazla şarkı ve 20 binden fazla HD film saklayabiliyor.

Nimbus Data tarafından beş yıl boyunca sınırsız garanti imkanı sunulan SSD şu an için sadece seçkin müşteriler tarafından kullanılıyor. Ancak hızla gelişen teknoloji, bu tip yüksek kapasiteli aygıtların yakın zamanda nihai tüketici için de kullanıma sunulabileceğinin bir göstergesi.