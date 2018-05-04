Nimes - Gazelec Ajaccio maçı ne zaman?

Nimes ve Gazelec Ajaccio, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. 69 puanlı Nimes 2. sırada bulunuyor, Gazelec Ajaccio 41 puana sahip ve 15. sırada. Nimes, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gazelec Ajaccio, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 208 kodlu maçı oynayanlar; Nimes galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Gazelec Ajaccio galibiyet oranı 8.00. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Nimes son hafta oynanan Toulouse maçında 1-1 berabere kaldı.

Gazelec Ajaccio, Nimes karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Nimes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Nimes, kendi sahasında 34 gol attı, 16 gol yedi.

Gazelec Ajaccio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Gazelec Ajaccio, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 35 kez topu kendi kalesinde gördü.