İlk olarak 1985’te çıkışını yapan NES Classic Edition, Nintendo tarafından kasım 2016’da yeniden satışa sunularak kullanıcıları memnun etmişti. Çıktığı gün tükenmiş ve yoğun ilgiyle karşılaşmıştı. Hatta diğer firmalar da aynı yolu takip ederek Neo Geo ile Sega Genesis Mini’yi piyasaya tekrardan sürmüştü.

Nintendo ise NES Classic için tekrar çıkış tarihi vererek efsanevi konsola sahip olmak isteyenlere ve 2006’da bu fırsatı kaçıranlara müjdeyi verdi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre NES Classic Edition, 29 Haziran 2018’te raflardaki yerini alacak. Yıl sonuna kadar satışı devam edecek olan konsolun fiyatı ise 80 dolar olarak belirlenmiş.

NES Classic Edition, yanında 30 klasik oyunu da beraberinde barındıracak. İşte o oyunlar:

- Super Mario Bros

- Super Mario Bros 2

- Super Mario Bros 3

-The Legend of Zelda

- Donkey Kong

- Mega Man 2

- PAC - MAN

- FINAL FANTASY

- Metroid

- Kirby’s Adventure

- Castlevania

- NINJA GAIDEN

- Dr. Mario

- Punch-Out! Featuring Mr. Dream

- Balloon Fight

- Donkey Kong Jr.

- Zelda II: The Adventure of Link

- Excitebike

- Ice Climber

- Kid Icarus

- Double Dragon II: The Revenge

- Bubble Bobble

- Tecmo Bowl

- Castlevania II: Simon’s Quest

- Mario Bros

- Cuper C

- Galaga

- StarTropics

- Ghosts’n Goblins

- Gradius