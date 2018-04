Nintendo'nun yıllardır konsol satışları konusunda Sony ve Microsoft'un gerisinde kaldığı bir gerçek. İşte ev tipi oyun konsolunda aradığı başarıyı bulamayan şirket, Switch ile bu açığı kapatmanın peşinde.

Nintendo tarafından açıklanan verilere göre Switch, bir yıl içerisinde 17,79 milyon adet satarak oldukça güzel bir başlangıç yaptı. Bu rakam her ne kadar şu ana kadar 100 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşmış olan Wii konsolunun çok uzağında kalsa da, yine de gelecek için umut verici bir gelişme.

Switch'in oyunlarına bakıldığında da durum hiç fena görünmüyor. Satışa sunulmasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş olan Super Mario Odyssey'in 10,4 milyon, Mario Kart 8 Deluxe'ün ise 9,2 milyon adet satıldığı platformda, Zelda Legend: Wild of the Wild oyunu ise 8,5 milyon kişi tarafından satın alınmış vaziyette.

Wii U konsolunun en zayıf yönlerinden biri olan üçüncü parti oyun desteği eksikliği ve oyun kütüphanesinin yetersiz olması durumu, Switch'de önemli ölçüde aşılmış. Örneğin, Doom, Wolfenstein II: The New Colossus veya Binding of Isaac gibi oyunlar bu yeni konsolda oynanabiliyor.

İşin daha iyi tarafı ise, internette dolaşan bilgilere göre yakın zamanda Fortnite gibi free-to-play oyun desteğinin de yine bu konsolda sunulacağı. Eğer bu gerçekleşirse o zaman Nintendo Switch satışlarının gerçek anlamda patlama yapacağını söylemek çok da yanlış olmayacaktır.