Popüler ‘Battle Royale’ oyunu Fortnite, kısa bir süre önce Nintendo Switch’e çıkış yaptı. Kullanıcılar ikinci bir uygulamaya gerek duymaksızın sesli sohbet özelliğine de sahip olacaklar. Sesli sohbete katılmak için mikrofon desteği sunan bir kulaklığa sahip olmanız yeterli.

Nintendo Switch, önceden de oyunlarında sesli sohbet özelliği sunuyordu ancak bu kadar basit değildi. Arkadaşlarıyla sohbet etmek isteyen kullanıcılar önce İOS ve Android cihazlarından Nintendo Switch Online uygulamasını indiriyor, ardından kulaklıklarını takarak bir şekilde iletişim sağlıyorlardı.

Fortnite’ın Switch’e çıkış yapmasıyla birlikte kullanıcılar oyundayken direk olarak başkalarıyla iletişim kurabilecekler. Epic Games’in açıklamasına sesli sohbet özelliği Perşembe günü aktif olacak. Belki Nintendo gelecekte diğer oyunlar için de kullanıcılara aynı kolaylıkla bu özelliğini sunar.