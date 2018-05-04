Niort - Le Havre maç önü

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Niort, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Le Havre takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Niort 41 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Le Havre 60 puanda ve 5. sırada. Niort son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Le Havre son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 206. İddaa'da Niort kazanır 4.30, berabere biter 3.30, Le Havre kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Niort son haftadaki Strasbourg müsabasında 3-0 yenildi.

Le Havre ise Fc Tours maçında 0-2 yenildi.

Niort, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 25 gol yedi.

Le Havre, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Le Havre, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.