Niran Ünsal kimdir? Show TV'nin sevilen programı "Seda Sayan'la"nın bugünkü bölümüne sevilen şarkıcı Niran Ünsal konuk oluyor. Eğlenceli, kıpır kıpır ve keyifli programı takip eden seyirciler Niran Ünsal'ın hayat hikayesini merak etmeye başladı. Peki, Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal kaç yaşında? İşte Niran Ünsal'ın hayat hikayesi...

NİRAN ÜNSAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Niran Ünsal, 13 Ağustos 1976 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Asıl adı, Fatma Uludan Canevi'dir. TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğudur. Henüz sekiz yaşındayken başladığı müzik hayatında ilk adımı İzmir TRT Çocuk Korosu'nda attı. Uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda çalıştıktan sonra Türk Sanat Müziği Korosu'nun sınavlarını kazandı ve dört aya yakın bir süre koroda görev aldı. Daha sonra müzikal tercihini pop müzikten kullandı ve radyodan ayrılarak sahne çalışmalarına başladı. Aynı yıllarda bir evlilik gerçekleştirdi. Bu evlilikten Hande adında bir kızı oldu. "Serseri Mayın" isimli şarkısıyla Pop Shw 94 yarışmasına katıldı ve birinci oldu.

İlerleyen zamanlarda usta isimlerler sahne çalışmalarına başladı ve beste denemeleri yaptı. 13 Ağustos 1996 tarihinde "Haktan" adında ilk albümünü piyasaya sürdü.

İlk albümünün ardından sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Birçok ünlü sanatçıya bestelerini verdi. Niran Ünsal, ikinci albümünü 1999 yılında çıkardı.