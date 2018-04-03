İstanbul, TEM Otoyolu’nda Bahçeşehir’den Ankara istikametine gitmek isteyen birçok sürücü pazar günü trafik kâbusu yaşadı. Otoyolu kilitleyen trafiğe ise yolu yavaşlatarak kapatan nişan konvoyunun neden olduğu ortaya çıktı. Mağdur olan birçok sürücü, polisi aradı. Peş peşe gelen şikâyetler üzerine polis merkezi, durumu hemen Mahmutbey Gişeleri’ndeki görevli trafik polislerine bildirdi. Harekete geçen polis, gişelerde önlem aldı.
37 SÜRÜCÜYE 108 TL CEZA
Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre nostaljı araçlardan oluşan nişan konvoyu Mahmutbey Gişeler’de durduruldu. Damat Oğuzhan Şahin ve gelin Selin Demir’in nişan konvoyunda yer alan 37 aracın trafik polislerince tek tek evrakı incelendi. 37 araca öncelikle Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-d maddesine göre “Araçların zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde gitmek ve trafiği tehlikeye sokmak” suçundan işlem yapıldı. 108 TL trafik cezası uygulanan araçlardan evrakları eksik olanlara ayrıca cezalar yazıldı. GBT kontrolü yapılan sürücülerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Trafik polisi, aynı yolda trafiği yavaşlatan 15 hafriyat kamyonuna da ceza yazdı.
POLİS: ŞİKÂYET EDİN
Daha önce de bu tür benzer ihbarların polise geldiğini belirten yetkililer “Nişan konvoyu ya da benzer konvoylar trafikte zaman zaman vatandaşları mağdur ediyor. Bu konuda vatandaşlar ihbarlarda bulunsun. Polis gerekli işlemi her zaman yapar” dedi.
CEZALAR EVLİ ÇİFTE
Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çiftinin nişanı Bağcılar’da bir salonda gerçekleşti. Konvoyda ceza yedikten sonra düğüne gelen arkadaşları aralarında topladıkları ceza makbuzlarını toplu olarak damada “1 Nisan şakası” olarak taktı. Bu durum salondaki davetlilerin alkış ve gülüşmelerine neden oldu. Şahin ve Demir çifti, hayatının en mutlu günlerinden birinde yaşadıklarını “Esenyurt’tan Bağcılar’daki nişan salonuna gelmek için yola çıktık. Kalabalık olduğumuz için yoğun trafik vardı. Mahmutbey Gişeleri’nde polisler çevirdi. Bütün arkadaşlarıma ceza yazdı. Buradakilerin 2-3 katı ceza var. Önce 1 Nisan şakası yapıyorlar zannettik. 1 Nisan şakası olmadığını anladık” diye anlattı.
HALAY ÇEKEN VAR
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde düğün konvoyları çoğu kez trafiği engelliyor. İş makineli konvoylara rastlamak da mümkün. Yolda durup halay çekenler, dakikalarla klakson çalanlar, trafiği kesenler, silahla ateş edenlerin görüntüleri birçok kez sosyal medyaya yansıdı. Ceza yazılan konvoylar olduğu gibi, çoğu kez ihlali yapanlara ceza yazılmıyor.
KEPÇELİ KONVOY
Geçen şubat ayında Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düğün konvoyu 7 ayrı kepçeden oluştu. Hafriyat firmasında kepçe operatörü olarak çalışan Ali Sarı (27), düğünü için kullandığı ekskavatörü gelin arabası, düğün konvoyunu ise 7 kepçeden oluşturdu. Gelin ve damat ekskavatöre binerek ilçe merkezinde sirenlerle tur attı.
Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonu önüne gelen konvoy, davul ve zurna ile karşılandı. Konvoya ceza kesilmedi. Ancak önceki yıllarda Ordu’da TIR şoförü damat Atakan Karaaslan ve gelin Elif Palavar çifti, gelin arabası olarak TIR’ın çekicisini tercih etti. Karaaslan’a arkadaşları kullandıkları 20 çekiciyle eşlik etti. TIR’ının çekicisini gelin arabası yapan damada ve ağır taşıtlarıyla ona eşlik eden 20 TIR şoförüne trafik cezası kesilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.