İstanbul, TEM Otoyolu’nda Bahçeşehir’den Ankara istikametine gitmek isteyen birçok sürücü pazar günü trafik kâbusu yaşadı. Otoyolu kilitleyen trafiğe ise yolu yavaşlatarak kapatan nişan konvoyunun neden olduğu ortaya çıktı. Mağdur olan birçok sürücü, polisi aradı. Peş peşe gelen şikâyetler üzerine polis merkezi, durumu hemen Mahmutbey Gişeleri’ndeki görevli trafik polislerine bildirdi. Harekete geçen polis, gişelerde önlem aldı.

37 SÜRÜCÜYE 108 TL CEZA

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre nostaljı araçlardan oluşan nişan konvoyu Mahmutbey Gişeler’de durduruldu. Damat Oğuzhan Şahin ve gelin Selin Demir’in nişan konvoyunda yer alan 37 aracın trafik polislerince tek tek evrakı incelendi. 37 araca öncelikle Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-d maddesine göre “Araçların zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde gitmek ve trafiği tehlikeye sokmak” suçundan işlem yapıldı. 108 TL trafik cezası uygulanan araçlardan evrakları eksik olanlara ayrıca cezalar yazıldı. GBT kontrolü yapılan sürücülerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Trafik polisi, aynı yolda trafiği yavaşlatan 15 hafriyat kamyonuna da ceza yazdı.

POLİS: ŞİKÂYET EDİN

Daha önce de bu tür benzer ihbarların polise geldiğini belirten yetkililer “Nişan konvoyu ya da benzer konvoylar trafikte zaman zaman vatandaşları mağdur ediyor. Bu konuda vatandaşlar ihbarlarda bulunsun. Polis gerekli işlemi her zaman yapar” dedi.

CEZALAR EVLİ ÇİFTE

Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çiftinin nişanı Bağcılar’da bir salonda gerçekleşti. Konvoyda ceza yedikten sonra düğüne gelen arkadaşları aralarında topladıkları ceza makbuzlarını toplu olarak damada “1 Nisan şakası” olarak taktı. Bu durum salondaki davetlilerin alkış ve gülüşmelerine neden oldu. Şahin ve Demir çifti, hayatının en mutlu günlerinden birinde yaşadıklarını “Esenyurt’tan Bağcılar’daki nişan salonuna gelmek için yola çıktık. Kalabalık olduğumuz için yoğun trafik vardı. Mahmutbey Gişeleri’nde polisler çevirdi. Bütün arkadaşlarıma ceza yazdı. Buradakilerin 2-3 katı ceza var. Önce 1 Nisan şakası yapıyorlar zannettik. 1 Nisan şakası olmadığını anladık” diye anlattı.

HALAY ÇEKEN VAR

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde düğün konvoyları çoğu kez trafiği engelliyor. İş makineli konvoylara rastlamak da mümkün. Yolda durup halay çekenler, dakikalarla klakson çalanlar, trafiği kesenler, silahla ateş edenlerin görüntüleri birçok kez sosyal medyaya yansıdı. Ceza yazılan konvoylar olduğu gibi, çoğu kez ihlali yapanlara ceza yazılmıyor.

KEPÇELİ KONVOY

Geçen şubat ayında Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düğün konvoyu 7 ayrı kepçeden oluştu. Hafriyat firmasında kepçe operatörü olarak çalışan Ali Sarı (27), düğünü için kullandığı ekskavatörü gelin arabası, düğün konvoyunu ise 7 kepçeden oluşturdu. Gelin ve damat ekskavatöre binerek ilçe merkezinde sirenlerle tur attı.

Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonu önüne gelen konvoy, davul ve zurna ile karşılandı. Konvoya ceza kesilmedi. Ancak önceki yıllarda Ordu’da TIR şoförü damat Atakan Karaaslan ve gelin Elif Palavar çifti, gelin arabası olarak TIR’ın çekicisini tercih etti. Karaaslan’a arkadaşları kullandıkları 20 çekiciyle eşlik etti. TIR’ının çekicisini gelin arabası yapan damada ve ağır taşıtlarıyla ona eşlik eden 20 TIR şoförüne trafik cezası kesilmişti.

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