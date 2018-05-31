Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Ocak tarihinde nişan yüzüklerini taktığı çift, Başbakan Binali Yıldırım’ın Ordu’daki programına katılmak üzere yola çıktı. Hem düğün davetini vermek için hem de Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a destek çıkmak için yaklaşık 750 kilometrelik yoldan gelen çift, nişan elbiseleriyle birlikte Başbakan Binalı Yıldırım’ı Ordu’da karşıladı.

İHA'nın haberine göre modellik yapan, şimdilik işsiz olduğunu aktaran ve Ordulu olan Seyfi Kesik, nişanlısı ile birlikte Kocaeli’den geldiklerini söyledi. Kesik, “Cumhurbaşkanımız, 27 Ocak tarihinde bizleri nişanladı, inşallah Başbakanımızın da düğünümüzü yapmasını temenni ediyoruz, isteğimiz budur. Bizleri Ankara’ya davet edip, nikahımızı orda kıymasını temenni ediyoruz. Davetimizi de inşallah kendisine teslim edeceğiz. Düğün tarihimizi 29 Temmuz olarak belirledik. Cumhurbaşkanımız bize, ‘Düğün tarihinizi erkene alın’ demişti, biz de 2 gün erkene alabildik. İnşallah gerisini de Başbakanımızdan talep edeceğiz” dedi.

Sevda Çakmaz ise her şeyden önce destek vermek amacıyla Ordu’ya geldiklerine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Ben her şeyden önce Başbakanımızı desteklemek için buradayım. Cumhurbaşkanımıza, hem bize nişan yüzüğünü taktığı için teşekkür etmeye hem de onu sonuna kadar desteklediğimizi göstermek için buradayız. Başbakanımızı da düğünümüze davet etmek için buradayız.”

Çift daha sonra, düğün davetiyelerini Başbakan Binali Yıldırım’a vererek, düğünlerine davet etti.

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