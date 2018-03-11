Samsun'da 3 Mart Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2016 yılındaki kararname ile Erzurum Cumhuriyet Savcı adaylığından Samsun Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Ahmet İlyas Tolar, iddiaya göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan nişanlısı ile tartıştı. Taştırmanın ardından nişanlısı, savcının telefonlarına cevap vermedi.

POLİSLERLE YURDA GİTTİ

DHA'nın aktardığına göre, bunun üzerine sabaha karşı yanında polislerle yurda giden Savcı Tolar, nişanlısıyla görüşmek istediğini söyledi. Yurt görevlilerinin bunun için uygun bir saat olmadığını ifade edince, Ahmet İlyas Tolar, kendisinin Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirtti, iddiaya göre "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırdı. Görevliler, odasına gittikleri nişanlısına, savcının görüşmek istediğini iletti. Nişanlısı ise "Ben böyle birini tanımıyorum" yanıtını verip, inmedi.

Aldığı cevap karşısında sinirlenen Savcı Ahmet İlyas Tolar, nişanlısının odasına gitmek istedi, ardından da güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. Gürültüler üzerine yurttaki öğrenciler uyandı. Araya polis ve yurt görevlileri girince, Savcı Tolar, nişanlısı ile görüşemeden yurttan ayrıldı. Olayla ilgili Samsun Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğü tutanak tuttu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise yurt basma gibi bir durumun olmadığını, savcının nişanlısına ulaşamayınca, kendisine gelen 'Ben gidiyorum hoşçakal' gibi mesaj üzerine endişelenip yurda gittiğini ifade etti.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını da sözlerine ekledi.

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