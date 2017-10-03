Nissan'dan sürücünün terlediğini gösteren araç koltuğu

Japon otomotiv devi Nissan, kazaları önleyebileceğini söylediği, sürücünün terini algılayan koltuk prototipini kamuoyuna tanıttı.

"Soak" adlı teknolojiyle imal edilen koltuklar, vücudun susuz kaldığı anlamına gelen terdeki tuzun yükselmesi durumunda renk değiştiriyor.

Avrupa Hidrasyon Enstitüsü ve Loughborough Universitesi'nin daha önce yaptığı bir çalışmada, vücutları susuz kalan sürücülerin alkol alan sürücüler kadar hata yapabilme kapasitesinin bulunduğu sonucuna varılmıştı.

Henüz bu teknolojinin seri üretimde kullanılmasına yönelik bir planlama yok.

Hollandalı tasarım şirketi Droog'un geliştirdiği teknoloji direksiyonlarda da kullanılabiliyor ve vücudun susuz kalması durumunda koltukların rengi maviden sarıya dönüşüyor.

'Daha sık göreceğiz'

Cardiff Üniversitesi'nden ekonomi ve sürdürülebilirlik uzmanı Prof Peter Wells, sürücülerin etkileyen ek faktörleri göz önünde bulundurmanın aracın kendisini etkileyenler kadar önemli olduğunu vurguladı.

Wells "Bu uygulama, pek kullanılabilir gibi gözükmese de, genel anlamda bu faktörleri göz önüne alma ve ileriye doğru adımlar atma iradesini gösteriyor. Vücudun susuz kaldığını gösteren bu yöntemin çok kişiye çekici geleceğini sanmıyorum ama konsepti sevdim" dedi.

Prof. Wells, sürücüleri etkileme potansiyeli olan duygusal durum gibi faktörlerin de adrenalin ve hormon seviyeleri ölçülerek değerlendirilebileceğini vurguladı.

Wells ayrıca "Bu tür şeylerle daha sık karşılaşacağız. Sürüş yeteneğimizi etkileyebilecek çok sayıda faktör var" diye konuştu.