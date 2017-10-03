Nissan Türkiye'den yurtdışına yönetici transferi

Nissan Türkiye bünyesinde 2005 yılında Pazarlama Müdürü olarak göreve başlayan ve 2007 yılında Satış Müdürlüğü görevini üstlenen, 2013 yılından itibaren sürdürdüğü İş Birimi Koordinatörlüğü’nün ardından 1 Ekim 2014 itibari ile Nissan’ın yeni Satış, Servis, Yedek Parça ve Aksesuar Pazarlama ve Lojistik Merkezi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’nı yürüten İbrahim Anaç, Nissan Afrika, Orta Doğu, Hindistan Bölgesinin Hafif Ticari Araç Direktörlüğü görevine atandı.

1 Ekim itibarı ile yeni görevine başlayacak olan ANAÇ, Türkiye'nin de dahil olduğu Nissan’ın Afrika, Orta Doğu ve Hindistan’ı kapsayan yönetim bölgesinin Hafif Ticari Araç Direktörü olarak sorumluluk üstlenecek. Anaç, bundan sonra Afrika, Orta Doğu, Hindistan Bölgesi Satış ve Pazarlama Bölge Başkan Yardımcısı Kalyana Sivagnanam'a bağlı olarak, bölgedeki hafif ticari araç faaliyetinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

İbrahim Anaç Kimdir?

Ankara Polis Akademisinde üniversite eğitimini tamamlayan İbrahim ANAÇ, ABD’nin Minnesota eyaletindeki Saint Thomas Üniversitesi’nde MBA ve Uluslararası İşletme alanında master yaptı. Harvard Business School’da General Management Program’ı bitirdi. İş hayatına Emniyet Genel Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak başlayan İbrahim ANAÇ ABD’deki eğitiminin ardından özel sektöre geçerek EF Johnson Company ve National Computer Systems firmalarının ürün geliştirme bölümlerinde çalıştı. 1997 yılında Türkiye’ye dönerek Hyundai Assan’da Ürün Sorumlusu olarak görev yaptı. Daha sonra Doğuş Otomotiv’de Bölge Müdürlüğü, DOD’da Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüten ANAÇ, 12 yıldır Nissan'da kariyerine devam ediyor.