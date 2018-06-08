Bilim insanları, 2.000'den fazla bebeğin ağlama seslerini inceleyerek yeni bir telefon aplikasyonu geliştirdi. Uygulama, ağlamaları analiz ederek, bebeğin ne şikayeti olduğu konusunda ipucu verecek nitelikte...

İlk önce işitme engelli ebeveynler için planlanan uygulama yüzde 90 başarıya ulaştı. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA)'nde geliştirilen bu yeni aplikasyon artık bebeğinizin neden ağladığını size tercüme edecek. 'Chatterbaby' adındaki bu uygulama bebeğin ağlama sesini analiz ederek üç kategoride değerlendiriyor; ağları, açlık ve huysuzluk.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; uygulama, bebeğin beş saniyelik ağlamasını kaydedip merkeze yönlendiriyor ve ebeveynin telefonuna sonuçları gönderiyor. Daha çok veri toplanabilmesi için uygulama ücretsiz olarak sunulacak.

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