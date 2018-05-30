Njardvik - Haukar karşılaşma önü

Njardvik ve Haukar, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:15. Njardvik 5 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Haukar 4 puanda ve 7. sırada. Njardvik son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Haukar, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 298 kodlu maçı oynayanlar; Njardvik galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Haukar galibiyet oranı 0.00.

Njardvik son haftadaki Haukar müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Haukar, Njardvik karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Njardvik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Njardvik, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Haukar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Haukar, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.