NK Osijek - Cibalia Vinkovci maçı istatistikleri

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. NK Osijek, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Cibalia Vinkovci takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 52 puanlı NK Osijek 4. sırada bulunuyor, Cibalia Vinkovci 25 puana sahip ve 10. sırada. NK Osijek son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cibalia Vinkovci son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 483. İddaa'da NK Osijek kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Cibalia Vinkovci kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

NK Osijek son hafta oynanan Cibalia Vinkovci maçında 1-1 berabere kaldı.

Cibalia Vinkovci ise NK Osijek karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

NK Osijek, evinde 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 15 gol yedi.

Cibalia Vinkovci, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Cibalia Vinkovci, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 39 kez topu kendi kalesinde gördü.