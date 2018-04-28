NK Osijek - Lokomotiva Zagreb düellosu

NK Osijek ve Lokomotiva Zagreb, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. NK Osijek 52 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Lokomotiva Zagreb 36 puanda ve 6. sırada. NK Osijek son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lokomotiva Zagreb, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 377. İddaa'da NK Osijek kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Lokomotiva Zagreb kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

NK Osijek son hafta oynanan Cibalia Vinkovci maçında 1-1 berabere kaldı.

Lokomotiva Zagreb ise Dinamo Zagreb maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan NK Osijek, 32 gol attı ve 14 gol yedi.

Lokomotiva Zagreb ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lokomotiva Zagreb, 18 gol atarken 22 gol yedi.