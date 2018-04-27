NK Osijek - Lokomotiva Zagreb düellosu

NK Osijek ve Lokomotiva Zagreb, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. NK Osijek 52 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Lokomotiva Zagreb 36 puanda ve 6. sırada. NK Osijek, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lokomotiva Zagreb, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 377. İddaa'da NK Osijek kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Lokomotiva Zagreb kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

NK Osijek önceki hafta Cibalia Vinkovci mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb karşılaşmaında 2-0 yenildi.

NK Osijek, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. NK Osijek, kendi sahasında 32 gol attı, 14 gol yedi.

Lokomotiva Zagreb, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lokomotiva Zagreb 18 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.