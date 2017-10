No: 309 62. son bölüm: Lale ve Yıldırım yüzleşmesi

Başrollerini Furkan Palalı ve Demet Özdemir'in paylaştığı No: 309 dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin izleyicilerinin aklındaki soru " No: 309 62. bölümünde neler yaşanacak?" Peki No: 309 62. bölümünde neler yaşanacak? İşte No: 309 62. bölüm fragmanı ve özeti...

NO: 309 62. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yıldırım'ın rahatsızlanması üzerine bütün aile paniğe kapılır. Özellikle Lale, Yıldırım'ın rahatsızlanması nedeniyle kendini suçlu hisseder. Songül ve kızları bu dönemde Yıldırım ile ilgilenir. Yıldırım ise rahatsızlığını bahane ederek Songül'ün kızları ile yakınlaşmaya çalışır.

Evi terk eden Filiz ve Erol ev aramaya başlarlar. En sonunda Filiz ve Erol, Lale'nin evine yerleşmeye karar verirler. Duru ile ilgili gerçekleri uygun zaman bulamayıp Lale'ye söyleyemeyen Onur, Özge ile birlikte olduğu zaman Lale'yi karşısında bulur.

NO: 309 61. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yıldırım'ın karşı eve taşınması, başta Songül olmak üzere herkesi şaşırtır. Bu durumu bir türlü kabullenemeyen Songül, Yıldırım'ı görmek için plan yapar. Ama Yıldırım'ın geri çekilmeye tahammülü yoktur. Onur'un kendisinden birşey sakladığını düşünen Lale bir araştırma içine girmişti.

NO: 309 OYUNCULARI

Demet Özdemir (Lale Yenilmez)

Lale, 27 yaşında, saflık derecesinde iyi niyetli, yardımsever, fedakâr, dürüst, kendi halinde kimseye zararı olmayan ve çok doğal bir kızdır. Üniversitenin tarih öğretmenliği bölümünden mezundur. Yıllardır ne kadar çabalasa da atanamadığı için annesiyle çiçekçi dükkanında çalışmaktadır. Babasının daha ufak yaşlarda kendilerini terk edip gitmesinin ve 5 yıllık uzatmalı sevgilisi tarafından aldatılmasının yarattığı travmanın izlerini taşırken, aşka, erkeklere ve evliliğe olan tüm inancını kaybetmiştir. Aslında kendine bile itiraf edemese de derinlerde bir yerde gerçek aşkın özlemini çekmektedir. Yemek yemeyi çok sever. Gözlem gücü kuvvetlidir, araştırma yapmaya bayılır. Hiç olmadık konularla ilgili olmadık bilgilere sahip olması dolayısıyla insanları şaşırtır. Lale dışarıdan sakin ve sıradan gözükse de, rahat olduğu ortamlarda oldukça eğlencelidir.

Furkan Palalı (Onur Sarıhan)

Onur, 30 yaşında, Sarıhanlar Holding’in iki veliahdından öne çıkanı, kendini beğenmiş ama buna hakkı olduğunu düşünen, gece hayatını seven, pahalı ve lüks zevkleri olan, kibar, bir parça vurdumduymaz ve çapkın biridir. Amacı günün birinde holdingin başına geçmektir. Dedesinden öğrendikleri, aldığı eğitim ve hırslı yapısı dolayısıyla kısa zamanda ülkenin iş ve sosyete dünyasının kayda değer isimleri arasında yerini almıştır. Her çiçeği koklamak varken neden bir çiçekle hayat geçsin felsefesi onu çapkın bekârlar içinde bir numaraya da taşımıştır. Geçmişte yaşadıklarının Onur’un bu hale gelmesine sebep olmuştur aslında.. O da evlenip yuva kurmaya yeltendi yeltenmesine de, sevgilisi ondan ayrılıp yurt dışına yerleşince çocuğun tüm isteği, hevesi bir anda uçuverdi hem de sonsuza kadar. Aşka ve evliliğe olan bakışı, zamanı geldiğinde yapılması gereken bir sorumluluktan ibarettir. Daha doğrusu bu, ailesine vermek istediği izlenimdir. Ancak Onur’un, bu müesseseye öyle kolay kolay geçmeye niyeti yoktur. Dedesinin vefatından sonra, vasiyeti doğrultusunda evliliğe biraz daha sıcak bakacaktır.

Sumru Yavrucuk (Songül Şen)

52 yaşında, üç kız annesi, eşi başka bir kadın için kendisini terk ettikten sonra çocuklarını, saçını süpürge ederek büyütüp bu yaşa getiren bir kadındır. Songül’ün en büyük arzusu kızlarını evlendirip rahata kavuşmaktır. Bu konuda işe Lale’den başlamıştır çünkü Nergis’i herkese layık görememektedir. Ancak Lale’nin gönlünü birilerine kaptırması, tahmininden uzun sürdüğü için onun da bunalımını yaşamakta ve 7/24 ona buna veryansın etmektedir. “Lale Projesi”ni hayata geçirmek konusunda mahalleden arkadaşı Suna’nın da başının etini yemektedir. Songül aslında güçlü, ayakları yere sağlam basan bir kadındır ama yılların getirdiği, her şeyle tek başına mücadele etme yorgunluğu sonunda onun pilini bitirmiştir. Ve pili yeniden yüklemenin yolunu da kızlarını evlendirmekten geçtiğini düşünmektedir.

Suat Sungur (Fikret Sarıhan)

59 yaşında, emeklilik sonrası kendisini çapkınlığa vermiş bir adamdır. Ciddi bir şey yaşamasa da bu heyecanlar onu diri tutmaktadır. Eşi Yıldız’ı çok sevse de Betül’le olan yarışında niye bu kadar hırslı olduğuna hiç anlam verememektedir. Aslında Fikret’in, kardeşi Şadi ile hiçbir sorunu olmadığı, tam tersine çok iyi geçindikleri için de başı Yıldız’la sürekli derde girmektedir. Çünkü her Şadi’yi savunuyor gibi olduğunda Yıldız bunu, Betül’ü savunuyor pozisyonuna getirip Fikret’i canından bezdirmektedir. İki kardeş bu yüzden çareyi, mış gibi yapmakta bulmuşlar, evde bir aradayken kanlı bıçaklı gibi davranıp dışarıda günlerini gün etmeye karar vermişlerdir. Bu da zaman zaman onlar için başka tehlikeler doğurmakta, eşlerine sanki onları aldatıyorlarmış gibi davranmaktadırlar. Birbirlerine mesaj atmak, ceplerine not koymak gibi yöntemler uyguladıklarında ve eşlerine yakalandıklarında, iyi geçindiklerini itiraf etmektense başka yalanlar söylemeyi tercih etmektedirler.

Beyti Engin (Şadi Sarıhan)

56 yaşında, emeklilik sonrası girdiği andropozun da etkisiyle işten elini eteğini çekmiş, karısının peşinde dolanmaktadır. Karısından aşırı tırsan, ne derse harfiyen uygulayan kılıbık bir kocadır. Abisiyle iyi geçinse de bu durumu karısından saklamaktadır.

Pelin Uluksar (Nergis Yenilmez)

22 yaşında açık öğretim üniversite öğrencisi olan Nergis bir kozmetik mağazasında çalışmaktadır. Ailenin en güzelidir, sürekli bakımlı makyajlı gezmektedir. Ablalarına karışan onlara akıl veren bir kızdır. En büyük ideali zengin biriyle evlenip ömür boyu süs bireri şeklinden bir davetten bir davete gitmektir. Onur’un şoförü Samet’i zengin zannetmesi komik olayların gelişmesine sebep olur.

Sevinç Erbulak (Betül Sarıhan)

51 yaşında ama son üç yıldır 48’i bir türlü deviremeyen, bu yüzden aile içinde çaktırmadan alaya alınan, rüküş zevkleri olmasına karşın Yıldız’ın ağzına laf vermemek adına dolabında gizli bir bölmesi olan ve bu bayıldığı kıyafetleri kendisini zaman zaman odasına kilitleyip deneyerek tatmin olan bir kadındır. Aralarındaki bu rekabetin tam olarak ne zaman ve nasıl başladığını pek hatırlamamakla birlikte esas takıntısı Onur’dan kaynaklanmaktadır. Çünkü konu ne olursa olsun Onur, Erol’a kıyasla bir tık üstte muamele görmektedir ve bu da Betül’ü çıldırtmaktadır. Diğer konularda Yıldız’ı geçse bile Onur söz konusu olduğunda hep mağlubiyet almaktadır. Ama evlilik meselesi ortaya çıktığında Betül’de kayış tamamen kopacaktır. Geçmişte ne yaşamış olurlarsa olsunlar Erol’un bu yarışı önde göğüsleyip şirketin başına geçmesi, Betül’ün tüm zafer ve mağlubiyetlerinin üstüne çıkmış olacaktır.

Özlem Tokaslan (Yıldız Sarıhan)

Onur'un annesi olan Yıldız, hayatı boyunca eşi ve oğluyla ilgilenmekten başka bir şey yapmamış bir kadındır. Hayattaki en önemli amaçlarından biri eltisi Betül’e her anlamda üstünlük sağlamak olduğundan, Onur’un evlenme zorunluluğu ortaya çıktığında normalden iki kat fazla gözünü karartacaktır.

Fatma Toptaş (Nilüfer Yorulmaz)



Nilüfer, Songül’ün ilk göz ağrısı.. Zeynep’in annesi . Liseyi bitirir bitirmez hayırsızın tekiyle evlenen Nilüfer iki ayda bir, “kocamı boşayacağım” deyip ana ocağına geri dönmektedir. Ev hanımıdır, günlerini kocasının peşinde geçirmektedir. Ya onu biriyle basmakta, ya da kahvede kumar oynarken yakalamaktadır. Bir hırsla annesinin evine sığınıp, kocasının yalvarmalarına dayanamayıp evine geri dönmek en sık yaptığı ritüellerden biridir. Kızına ilgili bir anne olmasına rağmen, kızı Zeynep ona akıl vermekte, annesiyle ilgilenmektedir. Giyinip süslenmeyi seven Nilüfer ailenin en saf kızıdır.

Cihan Ercan (Erol Sarıhan)

29 yaşında, annesinin güdümünde, kıskanç, beceriksiz ama bunu sürekli örtbas etme gayretinde bir adamdır. Hayattaki tek rakibi ona göre kuzeni Onur’dur. İkisi de, aynı üniversitede okumuş Londra’da master yapmış ancak ne hikmetse kendisinin gösterdiği başarıların takdiri Onur’unkiler kadar coşkulu karşılanmamıştır. Onun kadar yakışıklı ve karizmatik olmaması da kıskançlık sebeplerinden biridir. Onur’u, herhangi bir alanda herhangi bir şekilde alt edebilmek Erol’un bu dünyadaki misyonu haline gelmiştir. Bu yüzden şirket içinde de zaman zaman Onur’u geçmek için çeşitli hamlelerde bulunduğu, sonunda eline yüzüne bulaştırdığı, kurtulmak için çırpındıkça battığı ve Onur’un zeki hamleleri sayesinde yırttığı seçimler de olmaktadır. Bu da aralarında sürekli bir gerginliğe yol açmaktadır. Aslında Erol da zeki bir adamdır ama zekâsını, sürekli sinsilikle tamamlamayı tercih ettiği için bir türlü huzura kavuşamamaktadır. O kadar hırslıdır ki, dedesinin mirasına konmak için gözünü bile kırpmadan kendinden 60 kilo fazla olan Filiz’le evlenmek üzeredir.

Gökçe Özyol (Kurtuluş Yorulmaz)

Kurtuluş, Nilüfer’in kocası. Bir baltaya sap olamamış, üçkâğıtçı, kumarbaz, ayaküstünde 50 tane yalan söyleyen ama bu yalanlara başkalarından daha çok kendi inanan bir adamdır. Nilüfer’i bulduğu her fırsatta aldatan ama her defasında da yakalanan Kurtuluş çapkınlığına rağmen Nilüfer’e aşıktır.

Ceren Taşçı (Filiz Sarıhan)

Filiz, Erol'la evlenerek onun Onur'la olan miras yarışına katılmıştır. Onur'a göre hızlı davranmış olan Erol'la çocuk planları yapmaya başlamışlardır bile. Aynı zamanda Pelinsu'nun ortaokul arkadaşı olan Filiz, Erol'u herkesten kıskanmaktadır.

Nurşim Demir (İsmet Sarıhan)

Onur ve Erol'un babaannesi. Gelenek ve göreneklerine bağlı tam bir Anadolu kadını, değerlerinden asla taviz vermeyen, dediğim dedik çaldığım düdük yapısıyla iki oğlunun da üstünde hala güçlü bir yaptırımı olan bir kadındır. Torunları Onur ve Erol’un ama özellikle Onur’un gönlündeki yeri ayrıdır. Sarıhan Holding’in, Onur ve Erol’dan sonraki varislerini garanti altına almadan ölmemeyi kafasına koymuştur.

Ömrüm Nur Çamçakallı (Gülşah Yorulmaz)

Nilüfer ve Kurtuluş'un biricik ve de tatlı mı tatlı kızları. 6 yaşında ve şimdilik anneannesinin tek torunu.

Tuğçe Kurşunoğlu (Özge Derin)

Özge, Onur’un eski sevgilisi, ilk aşkı ve ilk ciddi ilişkisidir. Yıldız, uzun süren bu ilişkiyi, Özge’yi oğluna layık görmediği için hiçbir zaman desteklememiştir. Yıldız, Özge’nin yurt dışına gitmesi ve orada kariyer yapması için her türlü imkanı ona sunmuş ve Özge’ye ilişkilerine asla onay vermeyeceklerini, kariyerine odaklanmasını ve yurt dışı fırsatını kaçırmamasını söylemiştir. Onur’un bu olan bitenden hiçbir zaman haberi olmaz. Özge'de Onur’dan ayrılır ve yurt dışına gider. Özge yurt dışına gittiğinde hamile olduğunu öğrenir ve doğurmaya karar verir. Onur’a başta söylemek istese de Onur’un tavırlarından dolayı üzülür, Onur onunla konuşmak dahi istemez. Özge de gururundan söyleyemez ve kızı Duru’yu tek başına dünyaya getirir. Kızı Duru yaş aldıkça babasını sorgulamaya başlar. Özge buna daha fazla dayanamaz ve Türkiye’ye döner.. Tek isteği kızının babasıyla bağ kurmasıdır.

