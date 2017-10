Başrollerini Demet Özdemir, Furkan Palalı, Sumru Yavrucuk ve Suat Sungur gibi isimlerin yer aldığıNo: 309, 65. bölümü ile bu akşam Fox TV'de ekrana geldi. No: 39 final bölümü ile izleyicisine veda etti. Peki, No: 309 final bölümünde neler yaşandı? İşte No: 309 final bölümü izlemek için detaylar...

NO: 309 FİNAL BÖLÜMÜ: LALE HAYATININ ŞOKUNU YAŞIYOR

Duru ile ilgili gerçeği öğrenen Lale hayatının şokunu yaşar. Ne yapacağını bilemez halde annesinin evine döner. Songül kızına destek olur. Bu sırada Onur perişan halde kendini affettirmenin yollarını aramaktadır.

Onur'a en büyük destek Kurtuluş ve Yıldırım’dan gelir. Acaba Onur sonunda başarılı olabilecek midir?

NO: 309 64. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Duru kolyesini hastanede unutur. Bunu fark eden Lale geri vermek üzere kolyeyi alır ve unutmamak için boynuna takar. Onur kolyenin Lale’de olduğunu görünce şok olur ve kolyeyi ondan almanın yollarını aramaya başlar.

Bu arada Yıldırım Onur’un bir kızı olduğunu öğrenir. Onur’la konu hakkında konuşur ve bu gerçeği Songül’e söylemeye karar verir. Lale bu sefer gerçeği öğrenebilecek midir?

NO: 309 OYUNCULARI

Demet Özdemir (Lale Yenilmez), Furkan Palalı (Onur Sarıhan), Sumru Yavrucuk (Songül Şen), Suat Sungur (Fikret Sarıhan), Beyti Engin (Şadi Sarıhan), Pelin Uluksar (Nergis Yenilmez), Sevinç Erbulak (Betül Sarıhan), Özlem Tokaslan (Yıldız Sarıhan), Fatma Toptaş (Nilüfer Yorulmaz), Cihan Ercan (Erol Sarıhan), Gökçe Özyol (Kurtuluş Yorulmaz), Ceren Taşçı (Filiz Sarıhan), Nurşim Demir (İsmet Sarıhan), Ömrüm Nur Çamçakallı (Gülşah Yorulmaz), Tuğçe Kurşunoğlu (Özge Derin)

