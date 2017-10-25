Başrollerini Demet Özdemir, Furkan Palalı, Sumru Yavrucuk ve Suat Sungur gibi isimlerin yer aldığıNo: 309, 65. bölümü ile bu akşam Fox TV'de ekrana geldi. No: 39 final bölümü ile izleyicisine veda etti. Peki, No: 309 final bölümünde neler yaşandı? İşte No: 309 final bölümü izlemek için detaylar...
NO: 309 FİNAL BÖLÜMÜ: LALE HAYATININ ŞOKUNU YAŞIYOR
Duru ile ilgili gerçeği öğrenen Lale hayatının şokunu yaşar. Ne yapacağını bilemez halde annesinin evine döner. Songül kızına destek olur. Bu sırada Onur perişan halde kendini affettirmenin yollarını aramaktadır.
NO: 309 FİNAL BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Onur'a en büyük destek Kurtuluş ve Yıldırım’dan gelir. Acaba Onur sonunda başarılı olabilecek midir?
NO: 309 64. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Duru kolyesini hastanede unutur. Bunu fark eden Lale geri vermek üzere kolyeyi alır ve unutmamak için boynuna takar. Onur kolyenin Lale’de olduğunu görünce şok olur ve kolyeyi ondan almanın yollarını aramaya başlar.
Bu arada Yıldırım Onur’un bir kızı olduğunu öğrenir. Onur’la konu hakkında konuşur ve bu gerçeği Songül’e söylemeye karar verir. Lale bu sefer gerçeği öğrenebilecek midir?
NO: 309 OYUNCULARI
Demet Özdemir (Lale Yenilmez), Furkan Palalı (Onur Sarıhan), Sumru Yavrucuk (Songül Şen), Suat Sungur (Fikret Sarıhan), Beyti Engin (Şadi Sarıhan), Pelin Uluksar (Nergis Yenilmez), Sevinç Erbulak (Betül Sarıhan), Özlem Tokaslan (Yıldız Sarıhan), Fatma Toptaş (Nilüfer Yorulmaz), Cihan Ercan (Erol Sarıhan), Gökçe Özyol (Kurtuluş Yorulmaz), Ceren Taşçı (Filiz Sarıhan), Nurşim Demir (İsmet Sarıhan), Ömrüm Nur Çamçakallı (Gülşah Yorulmaz), Tuğçe Kurşunoğlu (Özge Derin)
- No: 309
- No: 309 65. final bölümü
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.