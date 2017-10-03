Nobel, ‘jet lag’in sırrını çözen bilim insanlarına

Amerikalı üç bilim insanı, insanlarda biyolojik saati kontrol eden molekül mekanizmaları üzerindeki buluşları ile bu yılın Nobel Tıp/Fizyoloji Ödülü’nü kazandılar. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young 9 milyon İsveç kronu (1.1 milyon dolar) tutarındaki para ödülünü paylaşacaklar.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; araştırma konusu olan mekanizmalar, birkaç zaman diliminin aşıldığı uzun uçak yolculuğu yapanların neden yorgunluk yaşadığını açıklıyor. Bu konu bazı hastalıklar için artan risklerle de yakından ilgili. İsveç Karolinska Enstitüsü’nün Nobel komitesi yaptığı yazılı açıklamada, “Üç bilim insanı, bitkilerin, hayvanların ve insanların kendi biyolojik ritimlerini, yerkürenin dönüşleriyle senkronize olarak nasıl uyumladıklarını açıkladılar” dedi. Açıklamada “Biyolojik saat, davranış, hormon düzeyleri, uyku, vücut ısısı ve metabolizma gibi kritik önemdeki fonksiyonları kontrol ediyor” dendi.

Nobel fizik, kimya, edebiyat ve barış ödüllerini kazananlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Jeffrey C. Hall

New York’ta 1945’te dünyaya gelen Jeffrey C. Hall, 1971’de seattle’daki Washington Üniversitesi’nden mezun oldu. Hall, maine Üniversitesi’nde görev yapıyor.

Michael Rosbash

Kansas City’de 1944’te dünyaya gelen michael rosbash, 1970’te Massachusetts Institute of Technology’den mezun oldu. rosbash, çalışmalarını Waltham Üniversitesi’nde sürdürüyor.

Michael W. Young

Miami'de 1949’da doğan Michael W. Young, Austin Üniversitesi’nden mezun oldu. Young, 1978’den bu yara New York’taki rockefeller Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.