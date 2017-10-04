Nobel Kimya Ödülü sahipleri belli oldu

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, bu yılki Kimya dalındaki ödül İsviçreli Jacques Dubochet, Alman asıllı ABD'li Joachim Frank ve İskoç asıllı ABD'li Richard Henderson'e verildi.

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2017

Bilim insanlarına ödülü kazandıran çalışma, geliştirdikleri "Çözeltideki biyomoleküllerin yüksek çözünürlüklü yapı tayini için kriyo-elektron mikroskobu" oldu.

Geçtiğimiz yıl Nobel Kimya Ödülü'nü Fransız Jean Pierre Sauvage, İskoçyalı James Fraser Stoddart ve Hollandalı Bernard Feringa'nın olmuş, üç bilim insanı, moleküler makinelerin sentezi ve tasarımı alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görülmüştü.

2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Thomas Lindahl ve Paul L. Modrich ile birlikte DNA onarımının mekaniksel çalışması üzerine çalışmasıyla kazanmıştı.