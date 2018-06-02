Tunceli’nin Ovacık Belediyesi, yaklaşık 700 dönümlük Hazine arazisine nohut ve fasulye ekilerek elde edilen gelirle üniversite öğrencilerine burs veriyor. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 171 öğrenciye burs verdiklerini, bu sayıyı her yıl artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, sadece Ovacık değil, Hozat ve Pülümür gibi ilçelerden başarılı öğrencilere de burs sağlandığını belirten Maçoğlu, “Bu bir sosyal projedir. Verdiğimiz burslara dostlarımızın da katkısı oluyor. Bazı öğrencilerimize 9 ay, bazı öğrencilerimize 12 ay boyunca burs veriyoruz. Şimdi yeni bir projemiz daha var. Bir köyümüzde ortak bir alanda nohut ve fasulye ekeceğiz. Elde edilen gelir eşit bir şekilde bölüşülecek. Belediye olarak bu projeye mazot desteği sağlayacağız. Köyün bir bölümünde tarımsal faaliyet, diğer bölümünde ise hayvancılık faaliyeti yapılacak” dedi.

"MANEVİ BOYUTU DAHA ÖNEMLİ"

Nohut bursu alan öğrencilerden Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıfta okuyan 23 yaşındaki Caner Kalkan ise “2016’dan beri Onur Vakfı aracılığıyla burs alıyorum. Bursun maddi boyutu değil, manevi boyutu benim için daha önemli. Duyarlılık ve düşünce bu projenin ağır basan tarafı. Sürekli kitaplar ve yeni notlar alıyorum. Bursumun hepsi buralara gidiyor” ifadesini kullandı.

Ovacıklı 25 yaşındaki Seçkin Ekici de aldığı bursla Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. Ovacık’a geri dönen ve ilçedeki tek lisede tek matematik öğretmeni olarak 5 ay ücretli öğretmenlik yapan Ekici, daha önce çobanlık yaptığını kaydetti. Ekici, “Aldığım bursla KPSS dershanesine yazıldım. Dershane ücretini burs parasından ödüyordum. Artan parayla kitap alıyordum. KPSS’den 92 puan almama rağmen atanamadım” diye konuştu.

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