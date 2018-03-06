HMD Global'in bu yıl çıkaracağı konuşulan iki yeni Android tabanlı amiral gemisi hakkındaki detayları netleşiyor. Nokia 8 Pro ve Nokia 9 isimleriyle karşımıza çıkması beklenen bu iki telefondan özellikle Nokia 9 özellikleriyle bir adım öne çıkıyor.

5,7 inç'lik bir ekrana sahip olması beklenen telefonun ön ve arka kameraları için "üst seviye" tanımlaması yapılıyor. Snapdragon 845 yonga setiyle rakiplerine gözdağı veren Nokia 9'un en önemli özelliği ise parmak izi okumada yatıyor.

Gelen bilgilere göre Nokia, başta Apple ve Samsung olmak üzere akıllı telefon sektörünün önde gelen birçok isminin yapmayı planladığı şeyi herkesten önce yaparak parmak izi okuma sensörünü ekranın alt kısmına yerleştirecek. Her ne kadar bunu daha önce Vivo gibi birkaç marka yapmış olsa da, akıllı telefon sektöründe "devler" olarak tabir edilen büyük markalar içerisinde henüz bu özelliği telefon modellerinde kullanabilen yok. İşte bu yüzden Nokia 9, 2018’e damga vuran bir telefon olabilir.

Nokia 8 Pro'da da Snapdragon 845 yonga setinin kullanılması bekleniyor. Bununla birlikte bu telefonun parmak izi okuma sensörü arka yüzde, kameranın altında olacak. Nokia 9 ile birkaç farkı daha bulunan Nokia 8 Pro, bu yönleriyle daha ekonomik bir seçenek olarak satışa sunulacak.

İki telefonun da 2018'in sonlarına doğru raflardaki yerini alması bekleniyor. Son olarak, her ne kadar fiyat konusunda kesin bir bilgi olmasa da, Nokia 9'un bu gelişmiş özellikleri yüzünden Samsung Galaxy S9’dan hiç de geri kalmayacağını söyleyelim.