Kısa süre önce Apple, Samsung Electronics, LG ve Xiaomi gibi telefon üreticileriyle anlaşma yapan Nokia, şimdi de Apple ve Samsung'un ardından gelerek 3. büyük olan anılan Huawei ile imza atacağını duyurdu.

Gelirinin yüzde 90'ından fazlasını telekom ağ ekipmanlarından kazanan şirket, lisans anlaşmalarından da hatırı sayılır bir gelir elde ediyor. Şirketin hisseleri açıklamanın duyurulmasıyla yüzde 2,7 artarken, Inderes adlı pazar araştırma şirketinde analist olarak görev yapan Mikael Rautanen konuyla ilgili şöyle konuştu: "Bu büyük bir anlaşma, çünkü Nokia tüm büyük telefon üreticileriyle el sıkışmış oldu. Ağ pazarı rekabet dolu olmayı sürdürecek ama artan patent geliri bu durumu telafi edecek."

PİL ÖMRÜNÜ UZATAN PATENT

Rautanen'e göre Huawei anlaşması yılda 100 milyon euro gelir ile 250 milyon euroluk Apple anlaşmasına göre daha ufak olacak. Nokia, kullanımına izin verdiği bu patentleri telefon dünyasının lideri olduğu günlerde oluşturmuştu. Bir telefonda ihtiyaç duyulan donanımları azaltmayı, pil ömrünü uzatmayı, çekim gücünü de artırmayı hedefleyen bu patentler ile büyük üreticilerin daha iyi ürünler ortaya çıkartması sağlanacak.

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